Première apparition de Cheb Khaled après la mort de sa mère (PHOTO)

Le roi du raï, Cheb Khaled, de son vrai nom Khaled Hadj Brahim, a partagé avec ses fans et followers une photo émouvante, prise près de la tombe de sa défunte mère, Khadija Hadj Brahim, décédée mardi 7 juin courant, afin de remercier toutes les personnes qui lui ont présenté leurs condoléances.

Via sa page sur le réseau social Instagram, le célèbre chanteur a ainsi commenté la photo: « Je remercie toutes les personnes qui ont partagé mon deuil et ont prié pour l’âme de la défunte. Que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde (…) ».

Par ailleurs, de nombreux admirateurs et fans de Cheb Khaled ont tenu à partager sa douleur filiale et à lui présenter leurs condoléances attristées. Ils ont aussi commenté la photo émouvante précitée, en adressant leurs prières à la défunte afin qu’elle repose en paix.

De son côté, un proche du roi du raï a publié, sur sa page Facebook, une photo de Cheb Khaled en compagnie de sa mère et a écrit: « Ma tante Khadija Hadj Brahim, mère de Cheb Khaled, Filali et Noureddine, est décédée! Que Dieu accorde Sa clémence et Sa sainte miséricorde à la défunte!(…) ».

A notre tour, nous présentons nos sincères condoléances à Cheb Khaled, à sa famille, à ses proches, amis et fans. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

L.A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial)