Pourquoi Assala n’a pas participé à Mawazine? Son mari répond

Assala Nasri a refusé de faire partie des stars ayant chanté dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du monde, qui s’est déroulée à Rabat de 22 au 30 juin dernier. Et c’est le producteur Tarek Al Aryan, mari de la diva syrienne, qui donne des raisons sonnantes et trébuchantes de ce refus.

Dans une publication sur son compte Instagram, le Palestiono-américain a pointé la “cupidité” d’un responsable du festival. Celui-ci, selon lui, aurait demandé à l’agent d’Assala (le mari lui-même) une partie du cachet de la chanteuse s’il voulait qu’elle participe à l’évènement. Chantage qu’Assala aurait catégoriquement refusé et à cause duquel les nombreux fans de la diva ont été privés de sa voix suave, d’après le mari… Des allégations démenties par des responsables du festival qui ne comprennent pas “de telles accusations” et pensent que si cette version est la bonne, elle “n’implique pas de responsable du festival”, mais un “faux responsable qui a tenté de profiter de la situation”. “Nous ferons la lumière sur cet incident”, nous déclare notre source.

A rappeler que les internautes étaient vite allés en besogne et avaient prétendu que l’absence d’Assala à Mawazine s’expliquait par sa participation à la campagne du boycott visant le festival. En revanche, plusieurs artistes marocains ont répondu présent à cette édition réussie de Mawazine, de même que l’Emiratie Ahlam qui a promis de faire don du montant total de son cachet au profit d’associations caritatives marocaines.

Larbi Alaoui

