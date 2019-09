Plagiat: Gad Elmaleh répond aux accusations et change de discours (VIDEO)

Gad Elmaleh n’a jamais répondu clairement aux accusations de plagiat dont il fait toujours l’objet. Il avait nié, puis fait un mini-sketch pour répondre à ses détracteurs. Plus détendu, l’humoriste interrogé par Le Parisien a admis (à demi-mot) qu’il s’était inspiré de quelques sketchs. Mais il a expliqué qu’un humoriste emprunte souvent des idées et les travaille. Ce que Gad ne comprend pas, c’est l’acharnement et la haine dont il a été victime.

“Je voulais comprendre d’où venait la haine. Il y a beaucoup de choses mensongères, exagérées, à charge dans ces vidéos, et une partie de vrai. Je regrette que les journalistes ne les aient pas décryptées”, déclare Gad au Parisien. “”Oui, je me suis inspiré de gars, oui, j’ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s’est inspiré des Américains… Oui. Si la nouvelle génération d’humoristes est née dans le stand-up, nous, on étaient complètement ébahis, fascinés par ça… À ce moment-là, qu’est-ce qu’on fait ? On s’en inspire, oui, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais, on parle d’1 minute 30… Peut-être qu’on a été à la facilité…”, ajoute l’humoriste franco-marocain.

“Je ne vous cache pas qu’en ce moment j’écris mon prochain spectacle et je me dis souvent, mais peut-être que ça a été fait, ça… Aujourd’hui, dans les spectacles d’humoristes qui se jouent en France, parfois, je reconnais des trucs à moi… Ça ne veut pas dire qu’ils me l’ont pris… Et si je sens une filiation, je dis OK, c’est cool, je suis fier, même”. Une autre manière de se défendre et un nouveau discours. Suffisant pour tourner la page?

Rappelons que son ami Manu Payet a récemment pris sa défense avec des idées qui vont dans le même sens.

“J’ai beaucoup de peine pour l’homme et pour l’ami. Il m’a mis le pied à l’étrier, à moi et à plein d’autres. On essaye de faire payer très cher un truc qui se résume à dix ou quinze minutes de vannes sur vingt-cinq ans de carrière. Je trouve que c’est de l’acharnement”, a déclaré l’humoriste à nos confrères du Parisien.

Le dernier détracteur de Gad a été Jean-Marie Bigard. Invité sur le plateau du Grand Oral des Grandes Gueules, l’émission diffusée sur RMC, Bigard a chargé Elmaleh: “Ce serait la honte de ma vie d’avoir pris une vanne à un comique étranger, et puis de la faire mot à mot, avec les mêmes gestes, la même intonation. C’est du vol à l’étalage”.

S.L.