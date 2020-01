Oscars 2020: “Joker” rafle 11 nominations

“Joker”, de Todd Phillips, un film retraçant les origines du plus grand ennemi de Batman, a raflé 11 nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film, meilleur réalisateur pour Phillips et meilleur acteur pour Joaquin Phoenix.

Trois films suivent de près avec 10 nominations: “Il était une fois à Hollywood”, une ode fictive de Quentin Tarantino sur le Hollywood des années 1960; “The Irishman”, le drame de gangsters de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci; et “1917”, l’épopée de la Première Guerre mondiale qui se concentre sur le dangereux périple de deux soldats britanniques pour délivrer un message critique qui pourrait sauver 1.600 soldats.

Ces quatre films ont également décroché des nominations pour la catégorie du meilleur film. Cette dernière est complétée par “Les Filles du docteur March”, l’adaptation sur grand écran par Greta Gerwig du récit de Louisa May Alcott qui a grandi dans le Massachusetts pendant la guerre civile; “Marriage Story”, qui relate une bataille déchirante de divorce au Etats-Unis; “Parasite”, la comédie psychologique sud-coréenne; “Jojo Rabbit”, l’histoire d’un jeune garçon allemand qui considère Hitler comme un ami imaginaire; et “Le Mans 66”, basé sur l’histoire vraie du rêve de Ford de fabriquer une voiture plus rapide que Ferrari.

Pour la deuxième année consécutive, aucune femme n’a été nominée dans la catégorie du meilleur réalisateur. Parmi les nominés figuraient Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho, Sam Mendes et Todd Phillips, avec l’absence notable de Greta Gerwig.

Dans la catégorie du meilleur acteur pour un rôle principal, ont été nominés Antonio Banderas pour “Douleur et Gloire”, Leonardo DiCaprio pour “Il était une fois à Hollywood”, Adam Driver pour “Marriage Story”, Joaquin Pheanix pour “Joker” et Jonathan Pryce pour “Les Deux Papes”.

S’agissant de la catégorie de la meilleure actrice, elle reviendra soit à Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saorse Ronan (Les Filles du docteur March), Charlize Theron (Scandale) ou Renee Zellweger (Judy).

La 92ème cérémonie des Academy Awards sera diffusée le dimanche 9 février sur ABC sans maître de cérémonie pour la deuxième année d’affilée.

M.D.