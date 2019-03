Nouvelle pièce de théâtre à Casablanca

La neuvième édition des Théâtrales de Casablanca entame la saison du printemps avec une nouvelle pièce alliant grands talents du théâtre et de la comédie.

«C’était quand la dernière fois ?» sera présentée sur les planches du Megarama Casablanca jeudi 18 avril. Signée Emmanuel Robert-Espalieu et mise en scène par Johanna Boyé, «C’était quand la dernière fois ?» est une comédie délirante et pleine de rebondissements. Elle est jouée par le duo Virginie Hocq et Zinedine Soualem. Ensemble, ils forment un couple drôle et illustrent brillamment l’expression «s’empoisonner l’existence».

Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser de manière «définitive» ? C’est ainsi qu’un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une femme va commettre le pire : lors d’un dîner qui promettait d’être aussi morne que les autres, l’épouse annonce en souriant à son mari qu’elle vient de l’empoisonner. Durant le laps de temps qu’il lui reste à vivre, l’homme va tenter de comprendre comment ils en sont arrivés là, tandis que pour son épouse, cet acte radical aura des conséquences inattendues…

Tour à tour cocasses et attachants, les acteurs donnent ainsi vie à deux personnages qui brillent par leurs failles, leurs fragilités, leurs maladresses, à la fois drôles et attachants. Sur un rythme intense de répliques drôles, cette pièce faussement cynique et véritablement comique permet à ces deux acteurs virtuoses de laisser libre cours à leur tempérament humoristique, à leur folie et à leur inventivité.