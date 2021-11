Netflix: les films à voir avant la fin de l’année

Cette fois, l’automne est bien là ! Cette saison où l’on respire à pleins poumons l’écorce des arbres humidifiés par la brume du matin et où l’on se délecte de chaque craquement de feuilles mortes sous ses pieds, mais l’automne, c’est aussi la saison où l’on se reconnecte, non pas avec la nature, mais avec un délicieux chocolat chaud sous la couette, devant un bon film, en attendant les fêtes de fin d’année. La rédac déclare donc, officiellement, la saison «Netflix and chill» ouverte et, pour ne pas vous ennuyer, on vous a concocté un petit programme cocooning.

Adeptes de films romantiques «kitchissimes» à souhait, vous serez servi ! En effet, durant ces quelques semaines qui nous séparent de la fin de l’année, Netflix compte bien gâter petits et grands. Voici le top 5 des films à voir -ou à revoir- durant ce mois de novembre.



L’incontournable «The Holiday»

Qui n’a jamais vu «The Holiday» ? Si vous ne l’avez pas encore visionné ou si vous êtes nostalgique de Cameron Diaz et Kate Winslate, ce film est un concentré d’amour et the good vibes. Si vous ne vous souvenez plus du pitch, pas de panique, voici un petit reminder. Coincées dans un cercle vicieux de relations amoureuses stériles, Amanda, qui habite à Los Angeles, et Iris, une Londonienne, décident d’échanger leurs maisons. L’une et l’autre rencontrent l’amour avec un grand A. On ne vous en dit pas plus, à vos télécommandes !

«Lovehard», le film de Noël par excellence

Nouvelle production Netflix, «Lovehard» raconte l’histoire d’une jeune femme originaire de Los Angeles qui décide d’aller à la rencontre d’un jeune homme qu’elle a rencontré sur une application. Elle découvre alors qu’elle s’est fait avoir. Une comédie amoureuse qui nous met en garde contre les faux profils et nous montre que, ce qui compte lorsqu’on veut rencontrer le grand amour, c’est de rester soi-même !

«Love Actually», un classique de Noël

Depuis 2003, «Love Actually» reste un chef-d’œuvre de Noël, par excellence ! Un casting d’acteurs de rêve, de jolies histoires d’amour, c’est le combo parfait pour rester scotchés devant la télé. Entre idylles amoureuses, liens familiaux, mariages et rencontres éphémères, plusieurs couples sont cernés par l’amour et les peines de cœur pendant les fêtes de fin d’année. Un cultissime film choral qui célèbre l’amour avec humour et tendresse.

«Noël avec le père», un film hilarant

Après 27 ans d’absence, quatre sœurs, que tout oppose, doivent mettre de côté leurs différends, lorsque leur père débarque. Un film qui nous rappelle le sens de la famille et qui nous donne une belle leçon concernant les liens fraternels. À voir en famille !

«Holidate», sans amour ni prises de tête

Comédie romantique qui nous rappelle, parfois, le très célèbre «Friends with benefits » (2011). Ce n’est un secret pour personne, passer les fêtes de fin d’année, en étant célibataire, est un vrai calvaire. Deux inconnus décident donc de jouer les (faux) amoureux pendant un an. Mais les (vrais) sentiments s’en mêlent !

Eliane Lafarge / Les Inspirations ÉCO