Netflix : ces séries à ne pas manquer en janvier

Pour nous évader un peu de ce marasme continu, la Rédac vous donne des idées de séries Netflix a voir ou à revoir durant ce mois de janvier.

«La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre», un thriller haletant comme on les aime !

Comme «La fille du train» avec Emilie Blunt et après «The Good Place», Kristen Bell revient dans une toute nouvelle série au titre énigmatique : «La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre». Un thriller haletant dans lequel l’actrice incarne Anna, qui s’assoit chaque jour un verre de vin à la main près de sa fenêtre pour observer la vie des autres se dérouler. Sa vie est alors chamboulé lorsqu’un charmant voisin emménage avec sa fille de l’autre côté de la rue. Anna pense alors retrouver l’amour lorsqu’elle assiste à ce qui s’apparente à un meurtre. Une histoire bourrée de suspens, comme on les aime, qui sera disponible à partir du 28 janvier, stay tuned !

Plan cœur, la saison 3, dispo depuis le 1er janvier

Dans un tout autre registre, si vous êtes adepte des histoires à l’eau de rose et des «happy ending», Plan cœur est la série à voir ou à revoir ! Esla et sa joyeuse bande de lurons reviennent pour notre plus grand plaisir. Dernier tour de piste, les trois meilleures copines de la série ! Alors que leur amitié est mise à mal à cause d’une aventure secrète, les filles ont d’autres défis vertigineux à gérer et des décisions cruciales à prendre. On ne vous en dit pas plus !

Kitz, la série à cheval entre «Gossip girl» et «Pretty little Liar»

Nostalgique de «XOXO gossip girl», Kitz est la série qu’il vous faut. Dispo depuis le 30 décembre sur la plateforme au fameux N rouge, Kitz raconte l’histoire de Lisi (Sofie Eifertinger), une serveuse de 19 ans, native de Kitzbüzhel, qui a perdu son frère. Un an après le drame, pour le venger, la jeune femme se rapproche de la fille qu’elle tient pour responsable de la mort de celui-ci. Elle intègre par la même occasion l’univers d’un groupe d’adolescents fortunés. Chaque hiver, ils prennent d’assaut la luxueuse station de ski et Lisi découvre alors l’envers du décor de cette vie aisée où le champagne coule à flot et où la fête est le maître mot !

Ozark saison 4, un retour fracassant !

Patience, elle débarque sur le catalogue de Netflix le 21 janvier mais on vous en donne un avant-goût ! La dernière saison d’Ozark s’annonce sous haute tension. Divisés en deux parties, les derniers épisodes de cette série qui a souvent été comparée à Breaking Bad vont être le théâtre de nouveaux rebondissements pour les Byrde, campés par Jason Bateman et Laura Linney. La famille pensait être enfin débarrassée du cartel mais c’est une menace intérieure qui pourrait bien causer sa perte. Lorsque les liens familiaux se détériorent, c’est tout le business qui risque de couler…

The Journalist , la série made in Japan !

Le pays nippon a aussi son mot a dire dans le catalogue de séries que propose Netflix. Déjà marquée par le récent suicide de son père, soupçonné d’avoir falsifié des informations, Yoshioka sera confrontée au fil de ses recherches à d’autres disparitions étranges, à l’image de celle de M. Kanzaki, mais celle-ci finira par s’allier à un fonctionnaire du bureau des renseignements et de la recherche du Cabinet, Takumi Sugihara, pour mettre en lumière l’énorme scandale qui risque, à la fois, de chambouler le pays et leurs carrières respectives. Voilà qui vous donne de quoi patienter jusqu’au 13 janvier ! Et pour info The Journalist est tiré de l’adaptation d’un livre, publié en 2017 par Isoko Mochizuki, qui a déjà eu le droit à une sortie sous la forme d’un long-métrage réalisé en 2019 par Michihito Fujii, que l’on retrouve ici derrière la caméra.

Eliane Lafarge