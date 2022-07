Nancy Ajram tease un featuring avec Marshmello (PHOTOS)

Nancy Ajram a publié une photo d’elle en compagnie du DJ américain Marshmello dans un studio. La chanteuse libanaise a joint la publication avec une phrase, « Sah Sah » (réveille-toi), qui est le nom de la chanson, produite par Universal Arabic Music, et dont la sortie est prévue le 8 juillet.

La photo a été prise depuis le studio de Marshmello à Los Angeles (L.A). Le DJ l’a également postée sur son compte Instagram et le cliché a atteint plus d’un million et demi de likes en moins de 24 heures.

Le chanteur Massari a également publié la photo à travers une story sur son compte, laissant à penser que celui-ci est peut-être impliqué dans cette collaboration.

La star libanaise a gardé le secret concernant cette chanson, dont l’idée est née il y a une année. En effet, elle s’est rendue plusieurs fois à L.A pour le clip, tourné par un réalisateur qui a déjà collaboré avec Shakira et Jennifer Lopez. Quant à la chanson, elle est égyptienne, écrite par Ahmed Aladdin et distribuée par Tarek Madkour.

Nancy, qui prépare son prochain album, collaborera avec le poète libanais Ali Al-Mawla dans une chanson liée aux femmes et dont le thème est social. Au niveau des concerts, le public aura rendez-vous avec l’artiste les 29 et 30 juillet à Istanbul.

A.O.