Millon, Mazad et art: vers l’enchère la plus haute du monde

Le 2 juin 2022, pourrait bien devenir un évènement historique dans l’histoire des ventes aux enchères.

Au profit de l’institut Curie, Maître Alexandre Millon (de la maison Millon ) se propose de battre un nouveau record et de peut-être, réaliser l’enchère la plus haute du monde.

A partir de 9h45 sur Drouot Live ( Drouot.com ) cette aventure organisée avec le concours de Mazad Art, maison de vente tangéroise et partenaire de Million depuis plus de 10 ans, se veut un évènement de cœur mais aussi de record.

Le 2 Juin 2022 de bon matin se tiendra au sommet du Mont Toubkal une vente mettant à l’honneur une œuvre du célèbre Jacques Majorelle.

Lors de ses nombreuses expéditions dans l’inconnu des vallées de l’Atlas, l’artiste dépeint un Maroc chaleureux et riche en couleurs. C’est sur les pas du « peintre du sud marocain” qu’Alexandre Millon entreprendra l’ascension du toit de l’Afrique du Nord, où il présentera à plus de 4000m d’altitude, une œuvre à la hauteur de l’évènement au profit de l’institut Curie qui est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1921, l’Institut Curie travaille, depuis sa création par Marie Curie, autour de trois missions ; soigner, rechercher et transmettre.

La vente se fera entièrement au profit de l’Institut Curie, et sera réalisée avec le soutien du partenaire historique de la maison parisienne au Maroc depuis 10 ans : Mazad Art.

Elle pourra être suivie en direct sur Drouot live ( Drouot.com ) .