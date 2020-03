Mawazine, Timitar, Festival de Fès…annulations en cascade à cause du Coronavirus

-La Fondation Esprit de Fès a annoncé l’annulation de la 26ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde qui devait se tenir du 12 au 20 juin 2020. “Compte tenu de la situation liée aux conséquences du Coronavirus et en accord avec les recommandations des autorités compétentes, la Fondation Esprit de Fès porte à la connaissance de l’opinion publique que la 26ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde qui devait se tenir du 12 au 20 juin est annulée”, souligne un communiqué de la Fondation parvenu dimanche à la MAP.

-Dans le cadre des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Fondation Nationale des Musées (FNM) annonce la fermeture, dès lundi, de tous les musées du Royaume placés sous sa tutelle, et ce jusqu’à nouvel ordre. Les expositions « Illusions enchantées, grandes figures de la modernité africaine », « Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc » et « Entrée en matière » rétrospective de Fouad Bellamine, prévues au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, sont reportées à une date ultérieure, indique la FNM dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

-L’Association Timitar a annoncé dimanche l’annulation de la 17è édition du Festival Timitar d’Agadir, prévue du 3 au 6 juillet 2020. Dans un communiqué, l’Association précise que cette décision intervient dans le cadre des mesures de sécurité, relatives au nouveau coronavirus (COVID-19), qui recommandent la restriction des rassemblements et des grandes manifestations, en vue de préserver la sécurité des citoyens.

-Dans le cadre de la lutte contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), l’Association Maroc Cultures annonce l’annulation de la 19ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde qui devait avoir lieu à Rabat du 19 au 27 juin 2020.

Dans un communiqué publié dimanche, l’Association précise que cette décision a été prise conformément aux mesures de sécurité préventives préconisées par les autorités marocaines et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui recommandent la restriction des grandes manifestations.

La priorité de l’Association est accordée, avant tout, à la santé de nos citoyens et à leur sécurité, ajoute la même source.

