Mawazine: Les jeunes R’batis sous le charme de Martin Garrix (VIDEO)

Affluence record et ouverture réussie pour la 17e édition de Mawazine Rythmes du Monde, organisée du 22 au 30 juin 2018, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI. La première soirée du festival a été l’occasion pour le public de vivre deux grands temps forts en compagnie d’artistes internationaux emblématiques !

Les spectateurs ont d’abord eu rendez-vous avec l’immense Martin Garrix, qui réuni sur la scène de l’OLM Souissi une foule considérable. Âgé de 21 ans, le talent le plus frais de la Dance Music s’est hissé en quelques années au niveau mondial dans les milieux de la pop et de la musique électronique. Classé deux fois à la première place du Top 100 de DJ Mag, Garrix a mis toute sa passion au service d’un show magistral qui a fait vibrer les festivaliers.

L’espace Nahda a lui aussi été le lieu d’une rencontre inoubliable entre le public et le

chanteur le plus célèbre du monde arabe, le grand Kadim Al Sahir. L’artiste irakien a livré une prestation remarquable et ébloui par sa complète maîtrise du jeu vocal. Avec plus de 100 millions d’albums vendus, Kadim Al Sahir a su rester fidèle à sa légende, envoûtant la foule avec un répertoire mêlant la poésie aux paroles engagées.