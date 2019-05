Mawazine: les artistes annoncés sur la scène OLM Souissi

Les stars du hip hop et de la pop, Aya Nakamura, Travis Scott, et le groupe Migos se produiront sur la scène OLM Souissi dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde, a annoncé mercredi l’Association Maroc-Cultures.

“Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 18e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde a le plaisir d’annoncer la venue de Aya Nakamura, Travis Scott et le groupe Migos, qui se produiront respectivement sur la scène de l’OLM Souissi les mercredi 26 et jeudi 27 juin”, indique un communiqué de l’Association Maroc-Cultures qui organise cet évènement.

Considéré comme l’un des meilleurs rappeurs des Etats-Unis, Travis Scott, qui se produira le 26 juin, possède une force de frappe commerciale égale aux grands noms du rap américain, tels que Drake, Kendrick Lamar ou J Cole, fait savoir le communiqué, notant que l’artiste se fraie un chemin jalonné de succès depuis sa rencontre en 2013 avec Kanye West, qui l’aide à produire son premier EP et collabore deux ans plus tard à son premier album, Rodeo, aux côtés de Justin Bieber.

Considéré parmi les plus influents du hip hop outre-Atlantique, le chanteur de 27 ans, né à Houston, enchaîne les années suivantes les albums à succès, les collaborations fructueuses notamment avec Drake, N’as et DJ Khaled, ajoute le communiqué. La première partie de Travis Scott sera assurée par une étoile montante de la scène RnB, la chanteuse Aya Nakamura a rythmé le quotidien de la jeunesse française en 2018 avec ses tubes “Comportement”, “Copines” et surtout “Djadja” dont le clip cumule à l’heure actuelle plus de 360 millions de vues sur YouTube, relève la même source, faisant savoir que le passage à la scène s’est imposé naturellement pour l’artiste, née en 1995 au Mali dans une famille de griots et qui a grandi en France et est passée du statut de révélation de l’année à celui de superstar de la musique en moins d’un an. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, sa percée se fait dès la sortie en 2017 de son premier album “Journal intime”, certifié disque d’or, note le communiqué.

Le jeudi 27 juin, ce sera au tour de Migos de prendre les devants. Le groupe de rap américain s’est fait connaître mondialement en 2013 grâce au single Versace. L’année suivante, il publie une mixtape, “No Label II”, téléchargée plus de 100.000 fois dès sa première semaine de publication et certifiée disque d’or. Le hit Bad and Boujee, issu du second album studio Culture, atteint quant à lui la première place du Billboard Hot 100. Avec plus de 13 millions d’abonnés sur Facebook et Instagram, Migos est aussi la coqueluche des fans sur les réseaux sociaux. Décliné dans un deuxième volet, “Culture II” en 2018, le dernier opus du groupe a définitivement imposé Migos comme la mégastar du hip-hop US. Il faut dire qu’avec ce dernier album, le trio originaire d’Atlanta a sorti l’artillerie lourde avec ses featurings notamment avec Drake, Cardi B, Nicki Minaj, Travis Scott, Post Malone, Gucci Mane, 21 Savage et ses producteurs Pharrell Williams, Metro Boomin, Zaytoven et Kanye West, rappelle le communiqué. Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde, dont la 18-ème édition se tiendra du 21 au 29 juin 2019, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.

En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine Rythmes du Monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.