Mawazine: French Montana tacle Trump (VIDEO)

Karim Kharbouch, alias French Montana, a récemment obtenu la nationalité américaine.

“Officiellement citoyen américain. Merci Allah!”, avait-il lancé à ses fans.

Interrogé en conférence de presse sur la politique du président américain Donald Trump, French Montana a répondu avec humour:

“C’est bien pour ça que j’ai tout fait pour avoir mes papiers afin qu’il ne me mette pas à la porte!”. Une phrase qui a fait rire tous les journalistes présents dans la salle.

Rappelons que French Montana avait lancé une campagne sur MTV afin d’aider les immigrés sans papiers à aller à l’université aux Etats-Unis. Il avait invité des sans-papiers à sa maison et ces derniers lui avaient raconté leurs déboires.

Notons que Donald Trump avait signé un premier décret anti-immigration une semaine seulement après sa prise de fonction en janvier 2017.

Le rappeur américano-marocain a enflammé samedi le public de l’OLM Souissi. La star internationale a illuminé la scène, à l’occasion de la 17e édition du festival Mawazine, en interprétant ses plus grands hits; “No shopping” sorti en collaboration avec le célèbre chanteur Drake, “Don’t panic”, “Welcome to the party” produit pour la bande originale du film américain Deadpool 2, “All the way up” ou encore “Pop that”.

Le natif de Casablanca a également interprété son très célèbre titre “Unforgettable”, sorti en collaboration avec le chanteur et rappeur américain Sawae Lee, ainsi que son tube “Famous”, dont le clip a été tourné à Chefchaouen.