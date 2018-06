Mawazine: Dj Hamida jette des fleurs à Bent Stati (VIDEO)

Devenu célèbre pour la série de mixes “À la bonne mix party” , “Meknessi” et “Déconnectés” avec Kayna Samet, Rim’K & Lartiste, Dj Hamida a exprimé sa volonté de mixer pour les jeunes rappeuses Marocaines Ilham Bent Stati, Manal Bk et Psychoqueen.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK