Mawazine: le beau geste de Douzi (Vidéo)

Douzi a également adressé un message à la jeune fille, lui exprimant sa fierté face à autant de force et de courage. Il lui a ainsi dédié la chanson «Mazal Mazal» et l’ont chanté ensemble sur scène.

«Il ne s’agit pas de ma soirée. C’est un hommage à toi et aux esprits comme le tien. Malgré le handicap, tu as réussi à réaliser de belles choses que même les personnes normales n’ont pas fait», a-t-il confié au jeune homme, venu de Taza pour assister à son concert. «Je lui ai promis de monter sur scène avec moi. Je suis fier de toi, tout le public applaudit ton exploit», a souligné le chanteur.