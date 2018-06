Mawazine: Après Ahlam, Stati reversera son cachet à des associations

Abdelaziz Stati, qui se produira en concert le 30 juin à la scène de Salé, a également invité ses fans à être au rendez-vous et à partager avec lui “la joie de ce geste noble”. Avant de conclure: “C’est vous qui m’avez rendu célèbre et ma devise restera toujours Allah, Al Watan, Al Malik”.

“Cher public, étant un citoyen du peuple, et que c’est le peuple qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd’hui, j’ai décidé de faire don de la totalité du cachet pour mon concert à Mawazine, à une association de lutte contre le cancer chez les enfants… Et je vous promets qu’une fois que j’en percevrai le montant, je ferai un direct en compagnie du président de l’association à laquelle j’offrirai la totalité de l’argent”, a-t-il écrit sur son compte Instagram.