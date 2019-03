Marrakech: Oasis Festival revient pour une cinquième édition

Oasis Festival dévoile aujourd’hui une nouvelle flopée d’artistes qui vont venir renforcer l’impressionnant line-up de la cinquième édition de ce festival pionnier à Marrakech en septembre. Seth Troxler, Amelie Lens et Recondite s’ajoutent à une affiche qui sera aussi l’occasion de mettre en lumière les valeurs montantes et confirmées de la scène underground marocaine.

Initié en 2015, Oasis Festival s’est depuis fermement installé comme le rendez-vous de référence des musiques électroniques en Afrique du Nord. Avec sa programmation soignée, il accueille au Maroc la crème des DJs et live acts de la planète – souvent une première dans ce pays pour ces artistes – tout en donnant une visibilité et une nouvelle audience internationale à une scène locale en pleine expansion.

Trois nouvelles pointures s’ajoutent aujourd’hui à l’affiche pour leurs débuts au Oasis Festival: le toujours très novateur pourfendeur du son de Détroit Seth Troxler, la pépite techno belge Amelie Lens, et le maître des boucles mélancoliques, l’Allemand Recondite. Les amateurs de breakbeats cosmiques seront aussi comblés par le Back-to-Back exclusif entre les diggers BINH et Nicholas Lutz, et les bandes-son dub immersives du Suédois Sebastian Mullaert, moitié de Minilogue et de Son Kite, trouveront toute leur résonance en configuration live.

L’éventail de grooves aux couleurs locales sera déployé par quelques valeurs sûres et habitués du festival, comme Driss Bennis, mentor de l’essentiel label techno/house/electro Casa Voyager, et Bassam, un orfèvre du son minimal connu pour ses productions huilées sur Perlon et Le Renard Records. Les DJs de Casablanca Yasmean et Jessin égaieront encore cette tendance du cru très défricheuse.

La performance live de Kosh sera l’occasion de goûter à son mélange d’ambient, de dub, de downtempo et de drum’n’bass, tandis que la figure de proue du label DEMENT3D et réputé selector parisien François X diffusera ses chaudes effusions house en abondance. Au rayon des curiosités, l’Irano-Californienne Mozhgan donnera un aperçu de son arsenal sonique aux consonances dark-clubbing, et le DJ résident de la Red Light Radio d’Amsterdam Carista mettra en corrélation bass music, soul, hip hop et techno.

Une salve de nouveaux noms qui vient donc agrémenter la liste d’artistes précédemment annoncée – où l’on trouve notamment Four Tet, Dixon B2B Âme, Sonja Moonear, Apollonia, Mall Grab, Loco Dice, Jayda G et bien d’autres – en attendant de nouvelles surprises à venir. De quoi faire de cette cinquième édition d’Oasis Festival la plus excitante de toutes.

En complément à son subtil assemblage d’arts, de culture et de DJs de classe mondiale, Oasis propose cette année en pré-festival une option surf inédite avec son volet Find Your Oasis: Vitamin Sea. Une occasion rêvée pour découvrir le spot mondialement connu d’Anchor Point au Maroc, mais aussi de s’adonner à la pratique du yoga en bord de mer et de profiter de la douceur de la baignade dans l’Océan Atlantique, avant de rejoindre la fête sous le soleil et les nuits étoilées du Oasis festival au pied des montagnes de l’Atlas. Vous logerez au camp de base du Yogi Surfer, perché au sommet d’une colline dominant la baie de Taghazout, les plantations de bananiers et les longues plages sablonneuses, pour une expérience forcément mémorable. Plus d’informations sur theoasisfest.com/trip.

Oasis Festival est une expérience unique qui marie musique, arts et culture avec un line-up de classe mondiale au cœur de la vieille ville de Marrakech. Situé au pied des impressionnantes montagnes du Haut-Atlas, le festival se révèle dans son cadre intimiste, avec ses accents de fête paradisiaque au milieu des jardins tropicaux peuplés de cactus et de palmiers, et de ses piscines rafraîchissantes. Avec ses trois scènes, ses séances de yoga quotidiennes, sa cuisine locale raffinée et ses options culturelles offrant de nombreuses opportunités de partir à la découverte des trésors historiques de la région, Oasis est une expérience authentique pour profiter pleinement des singularités nord-africaines. Avec le large choix d’options de tickets disponibles, incluant offres de groupe à petit prix, paiement échelonné et plusieurs types de package hôtel, les possibilités d’organiser son voyage à Oasis sont aussi libres que nombreuses.

Oasis 2019 se déroulera du 13 au 15 septembre 2019. Réservez vos places et restez à l’affût des dernières news sur theoasisfest.com.

A.K.A.