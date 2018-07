Marrakech: Oasis Festival dévoile son programme

Oasis Festival vient de rajouter une nouvelle liste croustillante de noms au menu plantureux du festival qui se déroulera du 14 au 16 septembre dans le cadre envoûtant du Fellah Hotel de Marrakech.

Les nouveaux artistes présents se nomment Boo Williams, Cinthie, Hot Since 82, Joy Orbison, rRoxymore (live), Sasha et Unes, et viennent parfaire un plateau impressionnant où figuraient déjà les reconnus Avalon Emerson, Ben Klock, Carl Cox, DJ Koze, Honey Dijon, Jessy Lanza, Mount Kimbie, Peggy Gou, The Black Madonna, et bien d’autres. Pour compléter l’offre musicale, le festival s’ouvre cette année vers la culture au sens large, puisque le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) et le nouvel espace « Welcome to the Kingdom » s’emploieront à présenter le meilleur de l’art contemporain, de la culture, du design et de la gastronomie du Maroc.

Outre l’appétissant registre musical, l’expérience culturelle sera aussi privilégiée dans un cadre offrant, aux pieds des montagnes de l’Atlas, un tableau des plus accueillants pour les festivaliers. Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) est en effet pour la première fois convié à cette édition, en vue de glisser une touche marocaine plus authentique en matière d’art, d’histoire et de culture : une façon de donner un aperçu plus large de l’éventail des scènes créatives du pays.

Autre nouveauté 2018, l’espace « Welcome to the Kingdom », réalisé par Amine Bendriouich, se déploiera comme une plateforme créative et immersive dédiée aux nouvelles avant-gardes locales en matière de design, de musique, d’art et de culture.