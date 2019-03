Marrakech: le festival du livre revient pour une quatrième édition

La quatrième édition du Festival du livre de Marrakech aura lieu les 29, 30 et 31 mars 2019 à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi. Toujours sous la présidence d’honneur de la Fondation Jardin Majorelle et en honneur à Pierre Bergé, du Palace Es Saadi, de la Direction régionale de la culture de la région Marrakech Safi, de l’Institut français, de l’hôtel Amani, du Conseil régional du tourisme, de l’Ecole de management GEC, du lycée Ennour, du lycée Fénelon, des librairies Chatr et AFAQ, de l’hôtel Radisson Blu et de bien d’autres.

Le festival va accueillir Ghizlaine Chraibi en tant que marraine et de la fidélité de Patrick Poivre d’Arvor en tant que parrain. Les invités d’honneur sont Lamia Berrada-Berca (Et vivre, Beckett ?, éditions LE temps qu’il fait) et David Foenkinos (Deux sœurs, éditions Gallimard).

Plus de 70 auteurs marocains francophones, arabophones, amazighophones ainsi que des auteurs français, indiens et subsahariens viendront présenter leurs livres pendant deux jours. Nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence active de 90 bénévoles dont 30 étudiants de l’école de commerce GEC et de la faculté de médecine de Marrakech. Un échange entre lycéens marocains et français sera organisé afin d’un rapprochement des cultures.

Trois jours de rencontres inoubliables avec les auteurs. Et bien d’autres rendez-vous : les ateliers des calligraphes, des relieurs, des conteurs et bien d’autres acteurs marocains du livre! Venez nombreux passer un agréable moment de convivialité autour du livre.

S.L.