Marrakech: il met le feu au festival Atlas Electronic (VIDEO)

C’est un festival pas comme les autres qui a eu lieu à Marrakech du 29 aout au 1er septembre. Atlas Electronic a accueilli plus de 125 artistes aux multiples univers.

Et parmi les nombreux visiteurs, Ali Clochan, un Marocain au look décalé est un habitué des lieux. Il a fait son show devant nos caméras.

En pleine Palmeraie de Marrakech, le public venu nombreux, a profité lors de la soirée d’ouverture d’un riche métissage de musique électronique contemporaine et d’influences arabes et berbères. Le tout, mis en place dans un lieu des plus somptueux et exotiques.

Durant tout le spectacle, le public a été en interaction totale avec les artistes qui ont enchanté la foule euphorique avec des morceaux innovants et créatifs reflétant l’âme de ce rendez-vous incontournable de la musique électronique internationale.

Musique originale, danse, jeux de lumières, mise en scène captivante, Atlas Electronic a réuni tous les ingrédients d’une soirée réussie en plein air pour le grand plaisir des mélomanes de ce style musical.