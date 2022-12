Marrakech : Gims, Dadju et Black M… têtes d’affiche de la Stars in The Place!

La ville ocre se prépare à accueillir Stars in The Place 2022. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce méga-concert international honore le Royaume du Maroc, en tant que terre d’ouverture, de paix et de fraternité.

Offert gracieusement au grand public par Lamalif Group, Stars in The Place a pour vocation de contribuer à la démocratisation du divertissement et à la promotion de la culture. Une véritable expérience de réappropriation d’un espace universel mythique, à savoir la place Jemaa El Fna, dans une ambiance festive.

« La grande scène de Stars in The Place 2022, installée à Jemaa El Fna, réunira Gims, Dadju, Nej, Naps, Rym, Black M, Linh, Eva, Grini et Camélia Jordana. Le choix de ce plateau artistique éclectique n’est pas fortuit. Amis de la star Gims, les artistes invités sont très suivis et appréciés notamment par le jeune public marocain. Ils font exploser les compteurs avec des tubes aux millions de vues sur les réseaux sociaux », annonce le comité d’organisation.

Parmi les nouveautés de l’édition 2022, l’aménagement d’un village premium et d’une zone VIP. Au menu, un programme riche et varié animé par les partenaires de l’événement.

« Aujourd’hui, Stars in the Place est une marque bien établie et fédératrice. Le méga-concert au standing international étant le cœur de la promesse, l’ambition est de faire évoluer et consolider l’offre à travers une série d’initiatives à forte valeur ajoutée. L’objectif étant d’offrir la meilleure expérience possible à un public avide de nouveautés », a déclaré Houda El Khatib, directrice exécutive au sein du comité d’organisation de Stars in The Place.

Au niveau de la fréquentation, un pic de 200.000 spectateurs est attendu pour l’édition 2022. En 2019, 140.000 personnes ont assisté au show, faisant de Stars in The Place, l’un des événements majeurs de l’agenda culturel et événementiel.

À propos de Lamalif Group

Fort de plus d’une vingtaine d’années d’expertise, Lamalif Group est un leader national dans l’aménagement urbain et l’éclairage public. Le groupe marocain a contribué à la réalisation de projets structurants de transformation des villes et des territoires, notamment Rabat Ville Lumière, Tanger Métropole, Al Hoceima Manarate Al Moutaoussit, Tétouan et Région ainsi que le Grand Agadir. Présent dans 31 villes, Lamalif Groupa à son actif 50.000 points lumineux dans l’ensemble du Maroc. Le groupe assure la maintenance de 90.000 points lumineux à Tanger et 62.000 à Rabat. Lamalif Group, dont l’effectif est de 200 collaborateurs, exerce ses activités dans le cadre de quatre pôles : Eclairage public, aménagement urbain, efficacité énergétique et promotion immobilière. La raison d’être de Lamalif Group est d’offrir aux citoyens, villes et territoires des réponses créatives et esthétiques avec une signature 100% marocaine. En tant qu’entreprise citoyenne, Lamalif Group contribue à l’accès à la culture et au divertissement. A ce titre, le groupe prend en charge l’organisation du méga-concert international, Stars in The Place, porté par la star mondiale Gims.