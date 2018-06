Marrakech du Rire 2018: une 8e édition réussie!

Organisée du 20 au 24 juin, la 8e édition du Marrakech du Rire a été un succès de bout en bout. Avec une fréquentation toujours plus populaire et une programmation artistique renouvelée, le festival a prouvé une fois encore, et de la plus belle des manières, qu’il restait le premier événement mondial de l’humour arabophone et francophone !

Parmi les grands temps forts de ce nouveau volet, on retiendra le Grand Gala d’ouverture animé par Eko et ses amis, qui ont joué à guichets fermés devant un public transporté ! Et pour cause : la scène du Palais Badii a réuni un maximum d’humoristes, chanteurs, danseurs et comédiens pour une ambiance de folie, tandis que la scène Orange de la place Jemaa El-Fna, où était retransmis le spectacle en direct, a attiré une foule exceptionnelle !

Le meilleur de l’humour était également au rendez-vous à l’occasion d’un autre événement majeur : le Gala Africa dont la seconde édition, toujours au Palais Badii, a fait salle comble et enthousiasmé les spectateurs ! Dédiée aux humoristes francophones de l’Afrique, la soirée a mis à l’honneur une pléiade d’artistes célébrant les humours camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien. Le tout emmené par l’inégalable Mamane dont l’introduction a été très remarquée !

Autre moment clé de ce Marrakech du Rire, Abdelkader Secteur a déployé tous ses talents sur la scène du Théâtre Royal. Avec, là encore, une salle pleine à craquer ! Au menu : tchatche, dérision, bonne humeur et un maximum d’anecdotes hilarantes sur la vie de l’artiste entre les deux rives de la Méditerranée. Un show ovationné par une audience littéralement conquise !

Véritable point d’orgue du festival, le Gala « Jamel et ses amis », très attendu par le public, a fait hurler de rire les festivaliers réunis dans un Palais Badii archi-comble ! Entouré d’invités prestigieux, dont Ahmed Sylla, Jeff Panacloc, Camille Lellouche ou encore Malik Bentalha, Jamel Debbouze et ses amis ont été les maîtres d’oeuvre d’un spectacle exceptionnel, retransmis dans le monde entier !

Et la liste des artistes qui ont marqué la manifestation est encore longue : le grand D’jal a placé très haut la barre du fou rire avec la présentation de son tout dernier show ; l’humorillusionniste Eric Antoine est revenu pour présenter ses meilleures tours de magie avec toujours autant de folie ; Akim Omiri a fait forte impression avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, dans une mise en scène de Kader Aoun ; la grande Amoutati a été de la partie avec un regard décalé et irrésistible sur le brassage des cultures ; et bien sûr la révélation de ce Marrakech du Rire, Camille Lellouche qui a vu se lever par deux fois le Palais Badii !

Sans oublier l’introduction, pour la première fois, du théâtre au Marrakech du Rire. Avec une standing ovation pour la troupe de la Grande Évasion !

Mais aussi toute la semaine, du 18 au 23 juin, la masterclass très suivie du comédien, compositeur et metteur en scène Oscar Sisto : une initiative inédite qui a permis de présenter un spectacle original avec un très joli succès à la clé !

La réussite de ce Marrakech du Rire, c’est aussi un volet cinéma qui a pris son envol ! Deux projections de cinéma ont fait rire et rêver, aussi bien les grands que les petits.

Au Colisée, les festivaliers ont découvert en avant-première Les Indestructibles 2 en présence de l’équipe française du long-métrage, dont l’immense Gérard Lanvin mais aussi Ahmed Sylla, Booder, Paul Séré, Wahid, D’jal et Romane Freyssinet. Le film La Finale, un long-métrage avec Thierry Lhermitte, a également été diffusé. A la clé : des instants inoubliables pour les parents et leurs enfants !