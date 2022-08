Marrakech abrite la première édition du concert de la jeunesse

La Fête de la Jeunesse symbolise tout l’intérêt accordé par le Roi Mohamed VI à la jeune génération, de même qu’elle incarne l’espoir d’un Maroc meilleur.

C’est précisément dans cette optique que l’agence de production et d’événementiel DK PROD AGENCY a décidé de célébrer l’anniversaire du souverain et la Fête de la Révolution du Roi et du Peuple, en organisant, le 20 août prochain, la première édition du Concert de la Jeunesse. Cet événement, qui n’est autre qu’une première au Maroc, se déroulera au Grand Stade de Marrakech et réunira des artistes marocains de grand talent.

« Nous avons choisi d’organiser ce concert à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, en l’honneur des efforts déployés par S.M le Roi pour la valorisation et l’épanouissement des jeunes marocains. Cet événement contribuera en outre à promouvoir le secteur touristique dans la ville ocre, dont la majorité des habitants sont des jeunes », a déclaré Abdelkarim Dari, PDG de l’agence DK PROD AGENCY, ajoutant que « la Fête de la Jeunesse, qui aura lieu le 21 août prochain, en plus de la Fête de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août, sont deux dates qui marquent la forte symbiose qui existe entre le trône, la jeunesse et le peuple marocain ».

Tenu sous le thème « Notre jeunesse, notre richesse », le Concert de la Jeunesse promet une profusion de moments conviviaux au sein d’une ambiance festive. Ce concert à taille humaine accueillera des artistes de renom dans le cadre d’une programmation musicale 100% marocaine, à la fois jeune et variée. Il s’agit de Manal Benchlikha, Lartiste, Nouamane Belaiachi, Dizzy Dros, Tagne et Moha K.

Afin de rendre cet événement encore plus magique, le ciel de Marrakech s’illuminera d’un superbe feu d’artifice aux couleurs de notre Royaume à la fin de ce concert qui aspire à véhiculer des valeurs d’appartenance, d’inspiration, d’espoir, de partage, d’union et d’humanité.