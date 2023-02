L’espoir viendra du Sud, un livre qui fera date (Jalil Bennani et Roland Gori)

L’ouvrage « L’espoir viendra du Sud », fruit d’une correspondance entre deux psychanalystes, Jalil Bennani et Roland Gori, croise les apports de la psychanalyse à la philosophie, la littérature, la sociologie et la politique. Le livre a été présenté à Rabat et Casablanca en ce début d’année.

Les auteurs abordent des questions actuelles liées à l’expansion numérique, au néolibéralisme, à l’économie de la santé, aux migrations, à la place du religieux, aux revendications identitaires. Tous deux regardent vers le Sud, sa spiritualité, ses manières de composer avec le sacré face aux exigences de la modernité, la tradition et le devenir, l’un et le multiple. Un Sud hybride bâti autour des détroits et des carrefours par où transitent les civilisations, un Sud qui pourrait répondre au dé de la mondialité dès lors qu’il renoncerait au mirage des identités essentialisées.