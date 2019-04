Les3M: un film à voir au Megarama de Casablanca (VIDEO)

Le film de Saâd Chraibi, les3M, débarque dans les salles de cinéma à partir du 10 avril. Les3M, c’est le trio que forment Malika, Moïse et Mathieu. Tous les trois sont nés le même jour, dans la même ville, dans le même quartier à Casablanca.

L’une est musulmane, l’un est juif et l’autre est chrétien. Malgré leurs différences religieuses et culturelles, une solide amitié les lie durant leur enfance et leur adolescence. Mais les événements politiques au Maroc et dans le monde les séparent. Moïse quitte le Maroc pour Israël, et Mathieu pour la France.

Malika vit cette séparation dans la douleur et l’incompréhension. Ils se réuniront de nouveau, et tenteront malgré les événements qui font rejaillir parfois brutalement leurs différences d’opinion, de rester unis et de préserver leurs liens.

Leur relation évolue de l’amitié à l’amour, et du goût politique à l’engagement. Ils se font la promesse de se retrouver à leur date anniversaire tous les dix ans, et d’être les témoins de leur époque en réalisant un documentaire.

Pourront-ils garder cette amitié au-dessus de tout ? Arriveront-ils à s’affranchir de la folie du monde et à être des témoins pour les futures générations ?

Une histoire d’amitié et d’amour, qui va au-delà des différences et des identités. Une traversée de ces soixante dernières années de l’histoire du Maroc et du monde arabo-musulman. Un film à ne pas manquer à partir du mercredi 10 avril au Megarama de Casablanca.

S.L.