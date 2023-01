Les Théâtrales de Casablanca reviennent dans une 12e édition

En ce début d’année 2023, les Théâtrales de Casablanca entament la 12e édition pour offrir au public le meilleur du théâtre francophone. Durant 11 saisons, Top Event Production, organisateur des Théâtrales, a présenté plus 75 pièces de théâtre et comédies francophones, attirant, en 2022, pas moins de 3000 spectateurs.

Le coup d’envoi de la 12e édition des Théâtrales se fera le mercredi 18 janvier au Mégarama de Casablanca, avec la comédie « Un Conseil d’Ami ».

Signée par Didier Caron, auteur, comédien et metteur en scène français, cette pièce réunit les acteurs Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac : ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement ! C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison, car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom…