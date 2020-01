Les Théâtrales de Casablanca reviennent pour une 10e édition

Avec plus de 70 pièces présentées à ce jour, les Théâtrales de Casablanca entament leur 10ème édition et continuent de proposer une programmation d’exception pour un public toujours aussi fidèle !

Vendredi 7 février, une comédie drôlement féroce sera au rendez-vous au Megarama Casablanca : « Mon meilleur copain ».

Ecrite par Eric Assous et mise en scène par l’acteur Anthony Marty, cette pièce délirante a dépassé les 500 représentations et a attiré plus de 150.000 spectateurs. Elle est brillamment interprétée par les comédiens français: Anne Laure Estournes, Florence Fakhimi, Arnaud Cernolacce, Anthony Marty et Laure-Estelle Nezan.

« Mon meilleur copain » vous promet de passer un excellent moment, des rires aux éclats avec d’agréables surprises. L’histoire est simple mais efficace : Bernard et Philippe sont des amis inséparables depuis 15 ans. Bernard, marié et infidèle, demande Philippe de couvrir ses écarts de conduite. Sauf que, comédie oblige, la situation va devenir au fil des minutes incontrôlable.

« Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! ». C’est ainsi que démarre un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

« Mon Meilleur Copain » reprend tous les ingrédients d’une comédie à succès ; drôle, loufoque et maline. Pleine de rebondissements, la pièce revisite avec subtilité les rouages du triangle amoureux. Elle évite la blague facile, préfère le comique de situation et privilégie le verbe haut et les répliques cinglantes.

A découvrir le vendredi 7 février à 21H00 au Megarama Casablanca.

M.D.