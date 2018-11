Voici les Français les plus influents du monde en 2018

Vanity Fair a publié ce mercredi 21 novembre son palmarès des 50 Français les plus influents du monde.

Sans surprise, la Franco-Marocaine Leila Slimani est dans le top 10 et figure sur le podium en seconde position derrière un autre Maghrébin d’origine, en l’occurrence, le Franco-Tunisien Heidi Slimane. Si ce dernier s’est distingué en tant que couturier, star incontestée de la mode et photographe, en refaisant les beaux jours de Saint Laurent et Dior Homme, le prix Goncourt 2016 (Chanson douce), Leila Slimani dans sa spécialité de femme de lettres, n’a rien à lui envier.

La native de Rabat, âgée de 36 ans, a déjà une carrière bien fournie. Cartésienne accomplie de par son cursus r’bati, l’écrivaine et ex-journaliste de Jeune Afrique qui a à son actif une trentaine de livres dont un prix Goncourt est une adepte du politiquement correct. “Sexe et mensonge” en est révélateur à plus d’un titre.

On retrouvera sur le podium du top 10 où la parité homme-femme est parfaite, évidemment Kylian Mbappé qui a incontestablement contribué à graver une seconde étoile au maillot des Bleus dans l’histoire française de la Coupe du monde. En cinquième position, on retrouve Emmanuel Macron, qu’on ne présente plus.

Voici la liste du top 10.

1.Hedi Slimane (couturier)

2. Leïla Slimani (romancière)

3. Kylian Mbappé (footballeur)

4. Céline Sciamma (cinéaste)

5. Emmanuel Macron (chef d’État)

6. Emmanuelle Charpentier (scientifique)

7. Laurence Tubiana (négociatrice sur le climat)

8. Thierry Frémaux (délégué général du Festival de Cannes)

9. Sophie Beau (humanitaire)

10. Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France)

M.J.K.