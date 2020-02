Le stylisme marocain dans toute sa splendeur au carrousel du Louvre

Pour sa 34ème édition et sous le thème évocateur « Merveilles de la Route de la Soie», l’Oriental Fashion Show a choisi ce haut lieu d’art et de culture de la capitale française pour présenter les créations artistiques les plus prestigieuses de haute couture.

La styliste Samira Haddouchi a donné rendez-vous aux amateurs et professionnels de la mode pour assister à un défilé d’exception et de prestige, au confluent de la culture et du luxe, pour présenter sa prestigieuse collection 2020 de haute couture avec les grands créateurs de luxe.

En effet, la styliste internationale a attiré tous les regards avec sa collection haute en couleurs. Elle a exposé son savoir-faire où se mêle tradition, raffinement, élégance, modernité et originalité. Se voulant une véritable ambassadrice de la tenue traditionnelle, la maison de couture SH, à travers ce défilé, a redonné un nouveau souffle au stylisme marocain. Dans cette collection, les créations de Samira Haddouchi présentent des silhouettes enveloppées dans des velours poudrés, brocards prestigieux et soies chatoyantes. Comme toujours, la créatrice revisite le caftan et les tenues traditionnelles tout en conservant son identité marocaine.

Talentueuse et passionnée de mode, Samira Haddouchi a su moderniser le caftan tout en conservant son identité marocaine. Tout au long de sa carrière, elle a osé toutes les coupes, les couleurs et tous les styles. La créatrice de mode a été sélectionnée plusieurs fois pour participer aux grands défilés sur le plan national et international. Ses créations ont attiré l’attention de certains des plus grands noms de la mode et ont été portées par des plus grandes stars, dont la célèbre chanteuse américaine Whitney Houston, la diva libanaise Haifa Wehbe et l’icône de musique arabo-andalouse Abderrahim Souiri…