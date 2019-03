Le roi Mohammed VI au musée Grévin (PHOTOS)

Grévin est le nom du musée de cire de Paris, un lieu où l’on peut contempler les figures de cire de plusieurs personnalités. Ce musée date de l’année 1882. Il compte plus de 60 millions de visiteurs depuis sa création. Plus de 2000 personnages ont été créés dans ce musée. Et récemment, une nouvelle statue du roi Mohammed VI a été conçue. Le Souverain est avec “les grands de ce monde, à côté d’Angela Merkel”, explique une responsable du musée à Le Site info. “Le musée était fermé pour travaux depuis le 6 janvier. Plus de 30 nouveaux personnages rejoignent les 200 existants”.

“Grévin n’avait pas réalisé de travaux si conséquents depuis 2001, même si chaque année, de nouveaux décors et personnalités viennent enrichir et surprendre les visiteurs”, explique notre source.

Une fiche de présentation indique: “vous pouvez découvrir les Grands de ce monde, lors d’une Garden party dans les jardins de l’Elysée, dont Sa Majesté la reine Elizabeth II, Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI et le Président de la Chine Populaire MT Xi Jinping, puis vous aurez une entrevue particulière dans le bureau du Président de la République française, Emmanuel Macron”.

Le 14 février 2019, l'”Incroyable Grévin” a été inauguré officiellement en présence Léa Salamé, venue découvrir son double de cire. “La société “Les Crayons” a signé la scénographie du nouveau parcours, les décors ont été construits par la société italienne Bodino —qui avait réalisé aussi ceux de Chaplin’s World by Grévin àVevey les contenus audiovisuels et ambiances musicales sont de la société “Mie de Trame”, tout cela sous la houlette d’Yves Delhommeau, directeur général et du comité de direction de Grévin. Les personnalités contemporaines vivantes sont élues et choisies par l’Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern, d’après une liste réalisée en fonction de l’actualité et des demandes des visiteurs et internautes”, ajoute le document.

H.B.