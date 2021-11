Le Québec à l’honneur de la 27ème édition du Festival International de l’Art Vidéo de Casablanca (FIAV)

le Festival International d’Art Vidéo (FIAV) de Casablanca, organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik – Université Hassan II de Casablanca, revient en force avec le Québec à l’honneur!

C’est sous le thème Corps en immersion – Focus Québec que s’annonce donc la 27ème édition du FIAV qui se tiendra à Casablanca, Rabat et Marrakech.

Pour rappel, le FIAV est une manifestation pluridisciplinaire et une plateforme de création numérique qui a enregistré, depuis sa création en 1993, des milliers de vidéos projetées, des centaines de performances, des centaines d’installations, des centaines de Workshops et de Master Class, une trentaine de Colloques et de Conférences ainsi que la participation de centaines d’artistes de renommée internationale au profit de la jeunesse marocaine. En effet, le FIAV a depuis plusieurs années déjà exploré d’autres formes artistiques et scéniques telles que la danse, les arts numériques, la réalité virtuelle et augmentée, le mapping, la robotique et les films 360°.

Comme chaque année, le festival portera sur 3 principaux axes:

–Artistique : Ce volet comprend toutes les créations entre installations, danse et arts numériques, projections et différentes performances audio-visuelles.

–Pédagogique : Masters class et workshops animés par des artistes professionnels et des professeurs universitaires.

– Scientifique : Colloques, tables rondes et conférences

A l’aube de sa 3ème décennie, la 27ème édition du FIAV promet d’être un événement haut en couleur, portant d’ores et déjà le seau de l’innovation technologique et artistique québécoise.

Sont au rendez-vous, poésie, danse, performances, installations, réalité virtuelle & augmentée, programmations vidéo & courts-métrages, colloque et workshops.

Diverses prestations au programme ouvrant la voie aux rencontres & aux échanges entre artistes et acteurs de la scène artistique et culturelle au Maroc et au Québec, pour des projets conjoints de recherche & de création dans ces disciplines.

Fort d’une participation riche et diversifiée, le Focus Québec représente une trentaine de compagnies artistiques, artistes indépendants et étudiants, qui présenteront pas moins de 24 activités sur une période de cinq jours.

Outre la participation québécoise, une vingtaine de structures marocaines et étrangères prendront part au festival et viendront enrichir sa programmation.

Un élément majeur viendra également marquer cet événement culturel et artistique. En effet des Rencontres Professionnelles en Arts Numériques seront organisées le jeudi 25 novembre, afin de réunir les acteurs majeurs de la scène numérique québécoise avec leurs homologues marocains et étrangers, invités également au FIAV.

Des centres culturels, collectifs d’artistes, écoles d’art, programmateurs, producteurs, acteurs culturels sont conviés à débattre des évolutions de la création, de la production et de la diffusion en matière d’arts numériques.

En amont du festival, un spectacle hybride entre danse et art numérique, intitulé Maraya Arrouh (miroirs de l’âme) sera en tournée à Fès, Meknès, Tétouan et Casablanca entre le 18 et le 23 novembre. C’est une production issue de la collaboration entre le Festival International d’Art Vidéo de Casablanca (FIAV), l’Institut Français de Casablanca et les compagnies K. Danse et Col’jam.

Rendez-vous dans quelques semaines pour l’ouverture d’une édition qui promet d’être exceptionnelle !

Retrouvez bientôt des informations plus détaillées sur :