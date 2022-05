Le « Pique-Nique FICAM », en quoi cela consiste ? (photos)

Dimanche, jour du Pique-Nique FICAM, l’évènement familial phare du festival. Une formule imaginée par l’équipe du festival il y a une dizaine d’années et qui rencontre un véritable succès auprès du public de la ville de Meknès.

Cette année, le Pique-Nique FICAM® propose deux productions différentes avec des techniques d’animation différentes également : Encanto : la formidable famille Madrigal, Oscar du Meilleur film d’animation 2022, et Même les souris vont au paradis, réalisé avec un budget moins conséquent qu’Encanto avec des marionnettes dans la tradition de la marionnette d’animation tchèque. Les personnages du film, en marionnettes donc, ont été présentés lors de cette séance grâce à la présence d’Alexandre Charlet, co-producteur du film.

La matinée du dimanche a été également consacrée au Making of de La traversée, un des films évènements de l’année, en présence de Florence Miailhe, réalisatrice, qui est revenu sur les étapes de fabrication du film en peinture animée avec tous les efforts que cette technique nécessite. Le rendu, par ailleurs, est exceptionnel. Invitée également du FICAM® Maroc, Florence Miailhe donnera deux Masters Class. La première à l’Institut français de Rabat, mardi 10 mai 2022 et la deuxième à l’Institut français de Casablanca, mercredi 11 mai 2022.

Le deuxième Thé à la menthe avec… du festival a été consacré ce dimanche 8 mai au développement du film d’animation au Maroc et au rôle primordial du pôle audiovisuel public marocain pour développer ce secteur. Un riche débat, modéré par Alexis Hunot, sur les enjeux et l’avenir du film d’animation au Maroc en présence de Ilham Hraoui, Directrice de la régie publicitaire et solutions digitales de la Société Nationale de Radio et de Télévision (SNRT) et de Salma Squalli responsable des Programmes Jeunesse et Divertissement SOREAD 2M.

Dans cette continuité, Ali Rguigue et Mustapha El Fekkak ont présenté Artcoustic, studio d’animation marocain qui a bénéficié, à travers les appels d’offres des deux chaînes marocaines, de commandes pour la production de deux séries d’animation. Cette rencontre a été donc l’occasion pour les deux représentants du studio de revenir sur leur expérience dans le domaine du cinéma d’animation et de présenter les projets de séries d’animation sur lesquels leurs équipes travaillent.

Les voisions de mes voisins, long-métrage inscrit dans le cadre de la Long Compet’ de FICAM® 2022 a été projeté en soirée à l’Institut français de Meknès. Parallèlement à cette projection, Tomm Moore, réalisateur irlandais de renommée mondiale, a présenté, en Hors compétition, son dernier long-métrage Le peuple loup au Théâtre Mohammed El Mennouni. Tomm Moore est l’auteur de longs-métrages d’animation à succès : Brendan et le secret de kells, Le chant de la mer…

Et pour finir cette journée, place au deuxième programme de la Courts Compet’, Compétition internationale du court-métrage d’animation de Meknès en attendant le verdict du Jury, mercredi prochain. Pour Rappel, le jury de cette compétition, unique au Maroc, est composé de Zeina Abirached, autrice de Bande-Dessinée (Liban), d’Adja Soro, éditrice de livres jeunesse et productrice (Côte d’Ivoire) et de Tomm Moore, réalisateur (Irlande).