Le Père Noël est une ordure sur la scène du Studio des Arts Vivants

Les planches du Studio des Arts Vivants de Casablanca s’apprêtent à accueillir la pièce théâtrale « Le Père Noël est une ordure », le 9 février prochain, à partir de 20h30.

Vous les avez aimés sur le Dîner de Cons et Le Prénom ? Ils reviennent en force sur les planches du Studio des Arts Vivants pour interpréter une perle de drôlerie. Si on vous dit « Figurez-vous que Thérèse n’est pas moche. Elle n’a pas un physique facile, c’est différent ! », vous voyez où on veut en venir ? C’est bien évidemment « Le Père Noël est une ordure ». Au programme de la soirée, vannes cultes et éclats de rire garantis !

Une pièce de théâtre déjantée

L’histoire transporte le spectateur au soir de Noël à la permanence de l’association SOS Détresse amitié, où les bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages aussi marginaux que farfelus. Du voisin yougoslave, M. Preskovitch qui présente ses spécialités gastronomiques toutes plus infectes les unes que les autres à Katia, un travesti homosexuel désespéré.

Des coups de fil intempestifs de l’obsédé et ses fameuses réflexions sur Thérèse à la célèbre Josette, dite Zézette… C’est un véritable défilé ponctué de catastrophes qui vient perturber la tranquillité de l’association. Et même si on en connaît déjà toutes les répliques, on est sûr de passer un excellent moment.

Les acteurs Olivier Trouilhet, Sebastien Remi, Nathalie Dodivers, Benoit Robert Garrigos, Thierry Gimenez et Marinacci Audrey réussissent à convaincre les spectateurs avec leur talent comique. Cette adaptation du « Père Noël est une ordure » promet d’être aussi décapante que le Dîner de cons et Le Prénom.