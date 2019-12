Le moment où Gad Elmaleh a retrouvé sa nounou (VIDEO)

“Une ambition intime”, une émission de M6, animée par Karine le Marchand, avait pour invité l’humoriste franco-marocain, Gad El Maleh, qu’on ne présente plus.

Karine Le Marchand, très complice et proche de l’humoriste, a réservé une belle surprise à Gad Elmaleh durant l’émission: des retrouvailles inattendues et émouvantes avec Fatema, sa nounou marocaine, qui a “marqué son enfance”. Gad a ressenti une émotion indescriptible en revoyant cette femme qui l’emmenait à l’école, lui chantait des chansons en darija et était parmi les personnes à avoir eu la primeur de ses premiers sketchs.

“C’est une personne importante pour moi. Elle a été très présente dans ma vie (…) C’était une personne qui faisait partie de la famille”, a raconté Gad Elmaleh à Karine Lemarchand. “Elle était dans la famille, elle était très présente, elle m’a élevé et suivi toutes les étapes de mon enfance. J’ai des souvenirs très forts d’elle qui sont des souvenirs intimes.”

Mis à part la très forte émotion de ces retrouvailles, l’émission “Une ambition intime” s’est intéressée à Gad El Maleh sur presque toutes les coutures. Son enfance casablancaise, sa vie sentimentale, sa vie familiale et privée, etc. Tout, ou presque, a été passé en revue, “disséqué” par Karine le Marchand qui ne tarit pas d’éloges sur son invité “avec qui le courant est vite passé”, a-t-elle noté avec grande satisfaction.

S.L.