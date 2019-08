Le message de paix des Jeux panafricains de Rabat (VIDEOS)

Par Yasiel Cancio Vilar, Envoyé Spécial à Rabat

Rabat, 19 août (Presse latine). Représentant tout le Maroc, Rabat a lancé aujourd’hui un vigoureux message de paix lors de la cérémonie officielle d’ouverture des 12èmes Jeux panafricains, présidée par le Prince Moulay Rachid, frère du roi Mohamed VI.

La cérémonie était sublime. Impressionnante. En un peu plus de deux heures, nous avons pu assister à un concert de lumières exquis, chargé d’émotions de bout en bout. Technologiquement, sans aucun doute, la cérémonie était de tout premier ordre, digne. En outre, bien entendu, les personnes présentes ont applaudi le défilé des 54 pays participant à ce grand événement régional.

Musique remarquable, couleurs infinies, charme époustouflant et beaucoup de folklore ont fusionné en un tout, où l’histoire et les traditions du Maroc ont pris les rênes du spectacle à chaque seconde, pour inciter le continent et le monde à renforcer les liens de paix et de solidarité.

« Terre de paix » se lisait sur la tapisserie géante qui illuminait le sol du stade Prince Moulay Abdellah, juste autour d’une réplique plus petite de la Tour Hassan, le grand symbole architectural de Rabat et du pays en général.

Toute la scène tourne autour du fabuleux minaret. Le désert, la rencontre de l’océan Atlantique avec la Méditerranée, l’étoile du drapeau marocain indiquant – comme nous le savons tous – les cinq piliers de l’Islam, et une carte de l’Afrique, ont joué un rôle prépondérant dans la soirée.

Mais l’une des choses les plus impressionnantes de cette cérémonie est sortie de nulle part, quand, sans l’imaginer, une colombe géante, composée de centaines de drones multicolores, est apparue, illuminant le ciel de la ville dans une étonnante débauche de technologie. Les présages de paix étaient présents à chaque instant, à chaque message.

Le Prince Moulay Rachid était accompagné de Rachid Talbi Alami, Ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc, et de Moussa Faki, Président de la Commission de l’Union africaine.

A cette occasion, Moussa Faki a exhorté les participants à concourir en fraternité et a également rappelé le défi que les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 représentent pour tous les pays du continent. A la fin de la cérémonie, tout est devenu musique, couleurs et plus de joie. La pyrotechnie a fait briller le ciel de Rabat et tout était fin prêt pour l’allumage de la flamme.

C’est ainsi donc qu’a été ouverte la 12ème édition des Jeux Panafricains, qui se dérouleront jusqu’au 31 dans plusieurs villes du pays, avec la participation de 6 396 athlètes, qui vont être en compétition pour l’or, mais aussi pour plusieurs qualifications olympiques vers Tokyo, ce qui est sans précédent dans l’histoire des Jeux Africains.