Le MDR est de retour

Après une 8e édition qui a battu tous les records, Jamel Debbouze et ses amis seront de retour pour la 9e édition du Festival Marrakech du Rire. Une édition qui aura lieu du 12 au 16 juin prochain.

Réunissant les plus grandes stars de l’humour, ce nouveau volet s’annonce… encore plus fort ! De nombreux invités prestigieux participeront à l’événement, qui réunit plus de 80 000 festivaliers, 8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et 70 millions de téléspectateurs.

Le Festival Marrakech du Rire 2019 tiendra, sans aucun doute, sa promesse et fera de la ville ocre la capitale mondiale de l’humour en juin prochain.

K.B.