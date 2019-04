Le Maroc au Salon du Livre de Genève

Le Maroc prendra part au 33è Salon du Livre de Genève, qui se tiendra du 1er au 5 mai prochain au Centre de congrès et d’expositions (Palexpo) de Genève.

Le ministère de la Culture et de la communication, en collaboration avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), met un stand à la disposition de quatre éditeurs marocains qui seront présents à Genève et qui exposeront un fonds documentaire constitué de leurs nouveaux titres, allant du manuel et des beaux livres aux ouvrages historiques et essais littéraires, offrant aux visiteurs une palette de la culture marocaine, connue pour sa richesse et sa diversité, indique un communiqué du ministère.

Il s’agit des maisons d’édition “Bouregreg”, “La Croisée des Chemins”, “Marsam” et “Yanbow Al Kitab”, ajoute la même source, relevant que ce rendez-vous très attendu en Europe et dans le monde francophone accueille cette année 350 exposants du monde entier et met en vedette le livre et la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.