Le Groupe Barid Al-Maghrib émet un nouveau timbre-poste

A l’occasion de la Journée Nationale des Archives, le Groupe Barid Al-Maghrib procède, le mardi 30 novembre, en partenariat avec Archives du Maroc, à l’émission spéciale d’un timbre-poste en commémoration du 10ème anniversaire des Archives du Maroc.

Institution créée en vertu de la loi 69-99 relative aux archives, Archives du Maroc a pour missions principales la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine archivistique national ainsi que la promotion du domaine des archives par la recherche scientifique.

L’émission spéciale du timbre-poste « 10ème anniversaire des Archives du Maroc » vient enrichir la collection philatélique réalisée par Barid Al-Maghrib en commémoration de dates marquantes pour les établissements publics et institutions de l’Etat. Dans cette collection, figurent principalement, les émissions spéciales portant sur le « 50ème anniversaire de la création de la Cour Suprême » en 2007, les 50èmes anniversaires de Bank Al-Maghrib et de la Caisse de Dépôt et de Gestion en 2009, le «50ème anniversaire du Parlement » en 2013 et le « Centenaire de la Trésorerie Générale du Royaume et de la comptabilité publique » en 2017.