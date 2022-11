Le film événement « Black Panter: Wakanda Forever » dans les salles à partir du 9 novembre

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

Une nouvelle pépite des studios Marvel

Deuxième volet de la saga wakandaise, « Black Panther: Wakanda Forever » est le trentième film de l’univers cinématographique Marvel et le septième et dernier film de la phase IV, après « Black Widow », « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux », « Les Éternels », « Spider-Man: No Way Home », « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et « Thor: Love and Thunder ».

Sorti en février 2018, le premier Black Panther campé par le roi T’Challa a été un véritable carton au box-office mondial en rapportant plus d’1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Un défi émotionnel

Suite à la mort soudaine de l’acteur américain Chadwick Boseman (T’Challa) en août 2020, la production n’a pas voulu reproduire l’acteur via des effets numériques, ni réattribuer son rôle à quelqu’un autre… Ryan Coogler s’exprime sur le défi émotionnel qu’a constitué cette nouvelle production : « Devoir faire en sorte que Black Panther 2 se fasse sans cette personne particulière, qui était la base de ce film, est la chose la plus difficile que j’ai eue à faire dans ma vie. »

Le grand méchant Namor

Incarné par l’acteur Tenoch Huerta (American Nightmare 5, Narcos: Mexico), ce nouveau méchant est inspiré par la culture et l’Histoire de la Méso-Amérique. Souverain du royaume englouti d’Atlantis, il est né de l’union entre un humain et une Atlante, ce qui explique qu’il ne soit pas bleu comme les autres membres de son peuple.

Figure iconique du catalogue Marvel, Namor n’était encore jamais apparu sur grand écran et n’avait jusqu’ici eu droit qu’à des séries animées. Black Panther: Wakanda Forever marque ainsi la première apparition au cinéma de ce personnage créé en avril 1939 par Bill Everett. Considéré comme le premier mutant, il s’agit du premier héros Marvel puisqu’il est né avant Captain America (décembre 1940), Spider-Man (août 1962) ou Iron Man (mars 1963)

Infos générales

Réalisation : Ryan Coogler

Casting : Lupita Nyong’o, Laetitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira

Durée : 2h41

Genre : Action, Aventure, Fantastique

Distribution Maroc exclusive : Marrakech Spectacles

Salles nationales :

– Casablanca : Mégarama / IMax

– Rabat : Mégarama / CineAtlas / Renaissance

– Marrakech : Mégarama / Le Colisée

– Tanger : Mégarama / Goya

– Fès : Megarama

– Tétouan : Avenida

– El Jadida : CineAtlas