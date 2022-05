Le FICAM rend hommage à Marge et Homer Simpson (VIDEO)

Pour sa 20ème édition, le FICAM rend un hommage spécial à Véronique Augereau et Philippe Peythieu, deux maîtres incontestés du doublage. Un art rarement mis en avant bien qu’essentiel particulièrement pour le cinéma d’animation. A eux deux, ils ont marqué, d’une empreinte indélébile, des spectateurs de tous les âges des pays francophones, y compris le Maroc.

Véronique Augereau et Philippe Peythieu ont prêté leurs voix à plusieurs acteurs cultes du cinéma et de la télévision américaine, mais sont surtout connus grâce au doublage d’Homer et Marge de la famille Les Simpson, véritable phénomène de la pop culture à l’échelle planétaire.

L’hommage rendu par Meknès à ces deux grands doubleurs est l’occasion de célébrer leur immense talent de comédiens, leur humilité sans lesquels ils n’auraient jamais autant façonné l’art délicat de transmettre des émotions par la seule vibration de leurs cordes vocales.

Le FICAM continue ainsi sa série d’hommages, à travers ses différentes éditions, aux personnalités qui ont marqué l’histoire de l’animation internationale avec une ouverture sur tous les métiers qui composent le film animé.