Le Festival du Film Français revient au Maroc pour une seconde édition riche d’avant-premières et d’exclusivités. Ce festival, organisé par l’Institut français du Maroc, a pour ambition, à travers une sélection de films récents, de faire découvrir au public la diversité du nouveau cinéma français.

Une délégation artistique prestigieuse sera accueillie du 11 au 14 octobre prochain dans plusieurs villes du Royaume. Elle présentera les œuvres cinématographiques sélectionnées et viendra à la rencontre du public marocain.

Au programme : courts et longs métrages, master classes, rétrospectives, et de nombreuses surprises. Des tarifs attractifs seront mis en place par les salles partenaires permettant au plus grand nombre de participer à ce marathon du cinéma.

Une nouveauté cette année, un concours a été lancé pour la réalisation de l’affiche officielle du Festival. Il s’adressait aux étudiants des écoles partenaires de l’Institut français du Maroc, Art’Com Sup de Rabat et Casablanca et l’École Supérieure des Arts Visuel de Marrakech. Le gagnant se verra attribué un prix de 10.000 dhs, correspondant à l’achat des droits de son travail, et d’autres prix permettront à quatre participants de bénéficier d’un atelier de sérigraphie à la galerie Kissaria à Tanger.

Pour rappel, lors de la première édition en 2016, 9 artistes étaient présents, dont Jamel Debbouze, et 5.000 spectateurs s’étaient déplacés dans 5 villes du royaume pour découvrir les films qui font l’actualité hexagonale.