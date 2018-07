Le Festival des plages de Maroc Telecom est de retour

Le “Festival des plages de Maroc Telecom” revient du 20 juillet au 21 août avec une programmation artistique riche et variée. De quoi animer les soirées des estivants, attendus très nombreux dans plusieurs villes du Royaume.

Au fil des années, le “Festival des plages de Maroc Telecom” a su confirmer sa place de lieu de rencontre des estivants et des jeunes en particulier. Il s’est ainsi ancré dans l’esprit des Marocains et s’est forgé une histoire tout au long des éditions, rendant leurs séjours animés et jalonnés par des concerts durant la période estivale.

Depuis sa création en 2002, le “Festival des plages de Maroc Telecom” a su occuper une place de premier plan dans le calendrier culturel et festif de la saison estivale. Beaucoup plus qu’une série de concerts, il s’est imposé comme une manifestation culturelle majeure à travers laquelle le groupe Maroc Telecom réaffirme, chaque été, son engagement pour la promotion de l’art et de la culture au Royaume, tout en véhiculant des valeurs de partage et de divertissement.

En 2017, le Festival des plages Maroc Telecom a ainsi attiré plus de 5 millions de spectateurs qui ont pu assister à 140 concerts.

Pour la 17ème année consécutive, le Festival des plages Maroc Telecom donne à nouveau rendez-vous aux festivaliers pour venir profiter des concerts programmés sur les grandes scènes installées à Agadir, Al Hoceïma, Martil, M’diq, Nador, Rabat, Saidia et Tanger.

En plus des concerts animés par les grandes stars de la chanson marocaine et arabe, les formations traditionnelles et les groupes locaux, le Festival des plages Maroc Telecom mettra à l’honneur à l’occasion de cette nouvelle édition les stars de la nouvelle scène musicale nationale. De jeunes artistes, comme Aymane Serhani, Salma Rachid, Ihab Amir, Aminux, Younes El Guezzouli, Mouss Maher, se produiront ainsi cette année sur les scènes du Festival.

Cette nouvelle édition du Festival des Plages de Maroc Telecom ne manquera pas de ravir les petits et les grands.