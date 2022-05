« Le Bleu du Caftan » de Maryam Touzani à Cannes

Dans le cadre de sa sélection officielle à Cannes – section Un Certain Regard -, le nouveau film de la réalisatrice Maryam Touzani « Le Bleu du Caftan », a été projeté ce jeudi en première mondiale.

Le cinéma marocain s’illustre en 2022 au festival de Cannes avec le dernier film de Maryam Touzani, “Le Bleu du Caftan”, projeté en première mondiale ce jeudi 26 mai, dans le cadre de la section “Un Certain Regard”.

Produit par Nabil Ayouch et co-produit par Amine Benjelloun, “Le Bleu du Caftan” est un long-métrage poignant, qui parle de transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme.

Le film met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture.

“Le Bleu du Caftan” est interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et de nombreux autres comédiens et comédiennes marocains.