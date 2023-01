L’Atelier 21 accueille une exposition d’Omar Mahfoudi

La galerie d’art L’Atelier 21 vous invite à venir découvrir l’univers féérique de l’artiste tangérois Omar Mahfoudi, ce mardi 24 janvier à partir de 18 heures, à l’occasion de son exposition individuelle intitulée ʺI was dreaming of the pastʺ.

Jouant des variations d’échelle, Omar Mahfoudi représente souvent de simples baigneurs, dans de vastes plans d’ensemble, comme s’ils étaient d’imperceptibles atomes perdus dans l’univers.

Les crépuscules qui hantent cette peinture, sublimés par des tons tout aussi bien froids que chauds, traduisent autant une aspiration contrariée vers l’infini qu’une inquiétude cosmique devant les menaces pesant sur un environnement d’autant plus sublime de beauté qu’on le sait aujourd’hui menacé de disparition.

Omar Mahfoudi peint-il un paradis perdu ou est-ce une inquiétude irrésistible qui le gagne ? Sans doute l’une des clés de cette peinture se trouve-t-elle dans le titre de l’exposition, « I was dreaming of the past », qui nous invite à considérer l’expression d’un sentiment de nostalgie qui envahit tout l’espace du tableau. Les coulures sont omniprésentes et dessinent le plus souvent des figures spectrales et des paysages eux-mêmes fantomatiques.