L’artiste Ilham Laraki Omari participe au salon d’automne de Paris 2022

Ilham disait d’ailleurs qu’elle trouve dans sa passion de la peinture une consolation. Consolation face à l’impermanence des êtres et des choses que l’art peut aider à surmonter, à sublimer.

Oui nous sommes mortels et la vie est une succession de vagues. La première nous expulse du ventre de notre mère, la dernière nous ramène au ventre de la terre. Entre les deux, il nous est accordé un temps plus ou moins long pour apprendre à rire et à danser avec les autres vagues qui ne font que passer … comme nous. Ilham a appris à danser avec les vagues du temps et elle le fait avec beaucoup d’intuition, d’illumination, une maitrise du geste et de la couleur pour capter l’énergie à sa source et nous l’offrir généreusement en partage.

Elle nous invite à entrer dans la danse, librement, et à goûter la magie de l’immatériel et de l’insaisissable. »

Souad Filal

Psychosociologue et écrivaine.

Quant à l’artiste, elle avoue : « Le temps, je ne saurai en parler qu’à travers mes œuvres ; au moment où il faut placer des mots pour le cerner,il n’y est plus. ». Elle nous confie que ce thème puise son inspiration dans sa spiritualité, sa profonde gratitude divine et son dévouement envers l’unique créateur, ce qui nourrit un instinct aiguisé et invite à de profondes réflexions.