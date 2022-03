« L’Art Féminin en Perspectives »: une exposition qui rend hommage à la femme

“L’Art Féminin en Perspectives” est un événement né de la volonté de Art 4U Gallery, de la Fondation BMCI et de Prestigia, de s’engager pour la promotion et l’accompagnement de jeunes artistes.

Depuis 2008, la Fondation BMCI s’est appliquée à évoluer dans le respect des engagements pris par la BMCI en tant que banque citoyenne. Elle accompagne la vie de projets dans les domaines de l’Environnement, la Solidarité et la Culture (Edition, Musique, Art).

Depuis plusieurs années également, Prestigia soutient de nombreux projets dans les différents domaines de la création culturelle et artistique (musique, artisanat, expositions artistiques…).

Art 4U Gallery est une plateforme physique et virtuelle fondée en octobre 2021, qui a pour ambition de démocratiser l’art et de créer un espace de rencontre, d’échange et de promotion d’artistes talentueux.

Le choix de la thématique et de la période retenue, « l’Art Féminin en Perspectives » du 11 mars au 27 mars 2022, permet de combiner judicieusement cet engagement avec les initiatives menées parallèlement les organisateurs en faveur de la diversité.

La volonté des promoteurs du projet est d’opter pour une démarche innovante intégrant l’utilisation de supports physiques mais aussi virtuels à tous les niveaux, pour s’ouvrir au plus grand nombre (approche phydigitale).

Ce projet milti-format, propose une exposition à la Galerie de l’Immobilier Prestigia Anfa mettant en scène 10 jeunes artistes de talent qui se mobilisent et rendent hommage à la Femme, des conférences autour de la thématique “L’Art, entre sensibilisation et combat pour la cause féminine” et ce, à travers des accès à la fois physiques et digitaux”.

PROGRAMMATION



EXPOSITION COLLECTIVE DIGITALE

Mise en ligne d’une plateforme dédiée

www.artwell.ma

EXPOSITION COLLECTIVE PHYSIQUE

Mise à l’honneur des œuvres (peintures et sculptures) de 10 jeunes artistes à la Galerie de l’Immobilier de Prestigia – Anfa

ARTISTES

Houda Affaya, Fatine Arafati, Amal Charif Lilyan, Sabrine Lahrach, Ulrich Zouanda, Mariam Tagadirt, Ewa Potocka, Saad Nazih, Mohammed Arrhioui, Nafie Ben Krich.

CONFÉRENCE 1:

L’Art, comme vecteur d’émancipation et d’amélioration de la condition des Femmes.

CONFÉRENCE 2:

Quelles initiatives pour le rayonnement de l’Art Féminin au Maroc?

10 MARS 2022 À 19H

DU 11 AU 27 MARS 2022 DE 11H À 20H

16 MARS 2022 À 17H30 22 MARS 2022 À 17H30