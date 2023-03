L’AMMA célèbre la Femme marocaine à travers la musique

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) rend hommage à la Femme Marocaine en organisant, le mercredi 15 mars 2023, une manifestation musico-culturelle placée sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), et en partenariat avec WECASABLANCA, et qui vient mettre en lumière l’identité marocaine plurielle sous ses facettes Arabo-Judéo-Amazighe.

Un concert aux couleurs et rythmes variés, à l’image de notre Maroc et de notre culture imprégnée de valeurs nobles, avec un prestigieux plateau artistique composé de la troupe de Hadra Chefchaouniya de Khayra Afazaz, ainsi que de l’orchestre andalou de Fès sous la direction du grand maître Mohammed Briouel, accompagné des artistes solistes Françoise-Flore Atlan, Mor Karbasi, Chaimaa Imrane et Fedwa Tadist.

Musique andalouse, Melhoun, chant amazigh, chant juif et Hadra Chefchaouniya sont à l’honneur et célébrés par la femme marocaine lors de ce concert unique aux airs de rêve enchanteur. Cette manifestation culturelle s’inscrit dans la droite lignée de l’engagement de l’AMMA qui, depuis sa création, œuvre en faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine musical andalou, en organisant des rencontres artistiques qui prônent le dialogue des cultures et des religions, entre les différentes civilisations.

De par la noblesse des valeurs qu’elle véhicule, la musique andalouse a en effet toujours été en mesure de rapprocher les peuples de différentes cultures et religions, grâce à son rayonnement spirituel qui constitue une source intarissable de paix et de tolérance. À travers ces mélodies enchanteresses, l’AMMA œuvre à impulser une dynamique vertueuse visant à créer des passerelles culturelles entre le Maroc et le reste du monde, particulièrement grâce à la Musique, langage universel qui unit les peuples de la Terre dans une communion spirituelle qui célèbre l’Humanité.

« Particulière à plus d’un titre, cette manifestation culturelle organisée par l’AMMA met à l’honneur la Femme Marocaine, à travers un florilège musical enchanteur qui fait briller de mille feux les multiples facettes de notre héritage musical arabo-judéo-berbère », indique Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’Association Marocaine de la Musiques Andalouse.