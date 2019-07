L’actrice Nisrine Erradi refait parler d’elle (PHOTO)

View this post on Instagram

40th Durban International Film Festival award 2019 Best Actress: Nisrin Erradi for Adam directed by Maryam Touzani. (جائزة أحسن تشخيص ) مهرجان ديربان السينمائي عن فيلم آدم لمخرجته مريم التوزاني 🙏 Très contente merci à toute l’équipe ❤️