L’actrice égyptienne Magda n’est plus

L’artiste Magda, l’une des étoiles les plus importantes du cinéma égyptien, s’est éteinte, jeudi, à l’âge de 89 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé sa famille.

Née en 1931 à Tanta, Magda a commencé sa carrière artistique à l’âge de 15 ans, mais ses véritables débuts dans le monde du cinéma remonte à 1949 dans le film “El Naseh”, réalisé par Seif Eddine Shawkat.

L’artiste a ensuite fondé sa propre société de production cinématographique où elle a produit des films célèbres, notamment “Jamila” et “Hegret El Rasoul” et a représenté l’Égypte dans de nombreux festivals internationaux et de semaines cinématographiques internationales.

En 1995, Magda a été élue présidente de la “Egyptian Women in Film Association” et a remporté de nombreux prix aux festivals de Damas, de Berlin et de Venise. Elle a également reçu le prix du ministère égyptien de la Culture et de l’Orientation.

S.L. (avec MAP)