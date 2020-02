La Résidence Francophone d’écriture pour le Film d’Animation de Meknès : 5 ans déjà !

En 2016, Sophie Racine, jeune réalisatrice française, prend part à la première Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation initiée par la NEF Animation, la Fondation Aicha et l’Institut Français de Meknès.

5 ans plus tard, Sophie Racine revient à Meknès pour présenter un Work In Progress inédit de son film Rivages avec un accompagnement musical de Yan Volsy et Pablo Pico. Rivages représente le premier court-métrage issu de la Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation. Destinée aux jeunes auteurs et réalisateurs émergents des pays francophones, cette initiative se veut un lieu de formation, d’échange et de création artistique.

Dans un cadre agréable, propice à l’expression et à la créativité, la résidence francophone vise à accompagner l’intérêt grandissant pour le cinéma d’animation au Maroc et en Afrique. Ce programme a aussi pour dessein de promouvoir l’échange Nord-Sud et de permettre aux jeunes talents de s’ouvrir sur le monde.

Cette année, six jeunes et talentueux auteurs, triés sur le volet, sont accueillis à Meknès du 25 février au 26 Mars 2020. En participant à ce programme, ils bénéficient non seulement d’une prise en charge totale mais également d’une bourse d’écriture et d’un accompagnement professionnel assuré par Olivier Catherin, producteur, consultant et enseignant.

Les 6 jeunes auteurs sélectionnés pour cette 5ème édition de la résidence d’écriture pour le film d’animation sont :

Daniel Atchali (Togo) pour son projet de long-métrage : La terre est ma patrie.

Nada Dagdoug (Tunisie) pour son projet de bande-dessinée : Beya la Libre.

Bilal Machmour (Maroc) pour son projet de court-métrage : Flashback.

Alexanne Desorisers (Canada) pour son projet de court-métrage : Feu de camp.

Gerlando Infuso (Belgique) pour son projet de long-métrage : Hyacinthe.

Nathaniel H’Limi (France) pour son projet de court-métrage : Betty.

En 2020, la résidence bénéficie des partenariats du Festival Anima (avec le soutien de la SACD Belgique et Wallonie-Bruxelles Images), des Offices jeunesse internationaux du Québec – LOGIQ (avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec), de TV5 Monde et de l’Institut Français de Paris.